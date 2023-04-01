У Києві водіям дозволили підвищити швидкість на деяких вулицях: список

Дозвіл буде діяти від 1 квітня.

У Києві від 1 квітня на низці вулиць дозволено їздити зі швидкістю до 80 км\год. Дозволено це буде до 1 листопада

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Перелік вулиць:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Наддніпрянське шосе;

вул. Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. М. Грінченка до Південного мосту);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

просп. М. Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної);

просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. С. Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальска (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Автодорога Р-69 (від ресторану «Яхта Київ» (вул. Богатирська, 26-А) до межі м. Києва; за винятком ділянки біля світлофорного об’єкта).

"Вулиці мають якісне дорожнє покриття, відбійники, надземні та підземні пішохідні переходи, що дає змогу пересуватись швидко та безпечно" ,- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 квітня деякі київські автобуси і тролейбуси курсуватимуть зі змінами. Це стосується одного тролейбусного і трьох автобусних маршрутів.

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