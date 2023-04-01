Столичный общественный транспорт частично изменит режим работы: что известно

В субботу, 1 апреля, некоторые киевские автобусы и троллейбусы будут курсировать с изменениями. Это касается одного троллейбусного и трех автобусных маршрутов, а также нескольких станций метро.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

От начала до завершения ярмарок маршруты организуют следующим образом:

Автобус № 2 в направлении движения до ул. Шолуденко – от ул. Булгакова до ул. Виталия Скакуна по собственному маршруту, далее – б-р Вацлава Гавела – ул. Пушечная – просп. Берестейский – до ул. Шолуденко, в обратном направлении по собственному маршруту;

в направлении движения до ул. Шолуденко – от ул. Булгакова до ул. Виталия Скакуна по собственному маршруту, далее – б-р Вацлава Гавела – ул. Пушечная – просп. Берестейский – до ул. Шолуденко, в обратном направлении по собственному маршруту; Автобус № 61 по трассе: ул. Радунская (в обратном направлении – ул. Радунская – ул. Лисковская – ул. Милославская) – ул. Градинская – ул. Оноре де Бальзака четная сторона (в обратном направлении – нечетная сторона) – ул. Александры Экстер (бывшая ул. Марины Цветаевой) – просп. Червоной Калины – ул. Сержа Лифаря – ул. Николая Закревского – ул. Теодора Драйзера – просп. Романа Шухевича – ул. Николая Кибальчича – просп. Воскресенский (бывший б-р Перова) – ул. Ивана Микитенко (в обратном направлении ул. Сулеймана Стальского) – ул. Радужная – зал. пл. Троещина);

по трассе: ул. Радунская (в обратном направлении – ул. Радунская – ул. Лисковская – ул. Милославская) – ул. Градинская – ул. Оноре де Бальзака четная сторона (в обратном направлении – нечетная сторона) – ул. Александры Экстер (бывшая ул. Марины Цветаевой) – просп. Червоной Калины – ул. Сержа Лифаря – ул. Николая Закревского – ул. Теодора Драйзера – просп. Романа Шухевича – ул. Николая Кибальчича – просп. Воскресенский (бывший б-р Перова) – ул. Ивана Микитенко (в обратном направлении ул. Сулеймана Стальского) – ул. Радужная – зал. пл. Троещина); Автобус № 98 по трассе: ул. Радунская – ул. Будищанская – ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) – ул. Александры Экстер (бывшая ул. Марины Цветаевой) – просп. Красной Калины – ул. Сержа Лифаря – ул. Пуховская – ТЭЦ-6;

по трассе: ул. Радунская – ул. Будищанская – ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) – ул. Александры Экстер (бывшая ул. Марины Цветаевой) – просп. Красной Калины – ул. Сержа Лифаря – ул. Пуховская – ТЭЦ-6; Троллейбус № 34 по трассе: ул. Северная – просп. Владимира Ивасюка – ул. Левка Лукьяненко – просп. Владимира Ивасюка – просп. Степана Бандеры.

Причина изменения маршрутов наземного транспорта - ярмарки.

Кроме того, в субботу изменит режим работы станция метро "Васильковская". Не будет работать вестибюль в направлении станции метро "Выставочный центр", но возобновит работу вестибюль в направлении станции метро "Голосеевская".

Метро "Гидропарк" с 1 апреля возобновляет работу. Там будет открыт вестибюль в направлении станции метро "Днепр". Однако станция будет закрыта во время воздушных тревог, потому что она наземная.

Ранее мы сообщали, что столичные власти не поддержали петицию местных жителей с призывом отменить остановку общественного транспорта во время воздушных тревог.