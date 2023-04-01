Жалоба на кота, птиц в небе и чужих детей в шкафу: в Патрульной полиции Киева рассказали о курьезных вызовах

К 1 апреля подготовили подборку забавных вызовов, поступавших на линию 102 с начала года.

Сегодня, 1 апреля, Патрульная полиция Киева поделилась интересными заявлениями, с которыми обращались киевляне.

Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

"Мы благодарим всех граждан за доверие, но призываем не злоупотреблять сообщениями на линию 102, ведь в это время кому-то может понадобиться реальная помощь. Особенно во время войны", — обратились в Патрульной полиции к жителям столицы.

Список самых забавных заявлений:

Заявитель жалуется на кота, которого соседи по коммунальной квартире не хотят убирать из общего коридора;

Гражданин сообщил, что в его квартиру проникли две маленькие девочки и спят у него в шкафу;

Киевлянин пожелал написать заявление, что его постоянно обманывают. В чем именно – сообщить отказался;

Заявитель жалуется, что полицейские его не останавливают и не проверяют. Он сообщил о своем местонахождении и просит направить экипаж патрульных;

Заявительница наблюдает за птицами в небе, которые, по ее словам, в панике разлетаются в разные стороны. По этой "примете" женщина предполагает угрозу с неба;

Киевлянка просит о помощи полицию, поскольку не может на стоянке ТРЦ найти свой автомобиль;

Гражданин жалуется на яркую наружную рекламу посредством распущенного хвоста павлина;

Мужчина просит полицейского забрать его в тюрьму, поскольку он имеет с собой пистолет. Впоследствии он добавил оператору горячей линии, что это зажигалка;

Заявитель вышел на ступенчатую клетку и за ним захлопнулась дверь в квартиру. Поэтому просит разрешения пройти к Пункту незламності;

Заявитель спрашивает у операторов линии 102, слышали ли они взрыв 10 минут назад?

Киевлянин пожаловался на своего соседа-айтишника. По его словам, когда тот у себя дома, у заявителя не работает планшет. Предполагает, что сосед каким-то образом препятствует его работе.

Ранее сообщалось, что парень пожаловался правоохранителям, что неизвестные ворвались в его квартиру, избили его, требовали деньги и забрали коробку с наркотиками.

Какими курьезами запомнилась "Укрзализныця": смешные и не очень