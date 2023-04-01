Мыли машины за средства для ВСУ: юные волонтеры из Бучи рассказали о планах снова собирать деньги для военных

В прошлом году о троих ребятах, которые мыли машины в уже освобожденной Буче, для сбора средств для ВСУ узнала вся страна.

Кирилл Бондарчук, Максим Опанасенко и Владислав Корчевский – 10-летние ребята из Бучи в Киевской области, о которых в прошлом году стало известно на всю Украину. Подростки начали волонтерить, чтобы собрать средства для украинских военных – мыли фары автомобилей за донат для ВСУ. Детей очень поразили последствия русской оккупации Бучи.

Что запланировали ребята уже этим летом и как познакомились с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, говорится в сюжете ТСН.

Павел Корчевский, отец Владислава, несколько месяцев тому назад демобилизовался. И теперь его оба сына не отходят от отца. В прошлом году юные бучанские волонтеры собрали 8 тысяч для бойцов взвода, где служил отец Влада. Закупили теплую одежду на зиму. Кроме вещей, мама Влада – отправила мужу и сюжет ТСН о сыне и его друзьях.

Заработанные на улице деньги дети также перечислили на армию дронов. Это общий проект Генштаба, Госспецсвязи и Минцифры. Тогда за первые три месяца на пожертвования украинцев приобретено почти 1,5 тыс. дронов — среди них и доля ребят.

Подростков также пригласили в школу, где обучают операторов управления беспилотниками. Они овладели не только запуском дронов, но и пытались выполнять различные трюки наравне со взрослыми слушателями. Подростки также познакомились с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

На летних каникулах в 2023 году три друга планируют вернуться к волонтерству – снова будут мыть фары за любые донаты водителей. Но по их бизнес-плану нужно найти другое место, где больше поток машин.

"Нас все уже знают, мы уже всем машины помыли в этом районе", – говорят юные волонтеры.

Напомним, сотни горожан почтили память убитых и замученных россиянами людей в годовщину деоккупации Бучи (фото).

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