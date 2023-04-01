Проверки авто на блокпостах в Киеве – полиция разъяснила причины

Правоохранители напомнили водителям цель остановки и проверки транспортных средств.
Проверки автотранспорта на блокпостах являются необходимыми стабилизационными и профилактическими мерами по безопасности в Киеве и области.
Об этом сообщил Главное управление Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.
"Периодически вижу в социальных сетях возмущение некоторых граждан касательно причин остановки автотранспорта и проверкой на блокпостах силами обороны и полицией, подчеркиваю в очередной раз – это необходимые стабилизационные и профилактические меры по безопасности в столице и столичном регионе", — подчеркнул Небитов.
Он отметил, что практически ежедневно из незаконного оборота изымаются наркотики, оружие, взрывчатка, устанавливаются находившиеся в розыске лица или нуждающиеся в дополнительной проверке специальными службами.
"Если во время таких проверок в отношении вас совершены незаконные действия, сразу сообщайте на 102 или в другой правоохранительный орган", — пояснил Небитов.
Напомним, юристы разъяснили, в каких случаях отказ от повестки в военкомат – законный.
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