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Президент Молдовы Санду прибыла в Украину

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
13к
Время на прочтение
1 мин
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Президент Молдовы Санду прибыла в Украину

Майя Санду / Фото: Associated Press

Она посетила Бучу.

В пятницу, 31 марта, в Украину прибыла президент Молдовы Мая Санду. Глава государства посетила Бучу.

Об этом она сообщила в своем Twitter.

Санда опубликовала фотографию из Бучи. На ней также президент Украины Владимир Зеленский, а также премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, Словакии Эдуард Гегер и Словении Роберт Голоб.

"Сегодня мы с народом Молдовы вместе с мировым сообществом чтим память о терроре, причиненном мирным жителям в Буче год назад. Уважаем и скорбим невиновных. Демократические страны должны работать вместе, чтобы обеспечить расследование и наказание этих зверств", — написала Санду.

Ранее стало известно, что в Киеве 31 марта образовалась огромная пробка. Движение на проспекте Победы в сторону центра города фактически парализовано. Тем временем появилось видео кортежа, пронесшегося по центру столицы.

Напомним, глава правительства Словакии Эдуард Гегер, премьер-министр Словении Роберт Голоб и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович прибыли в Украину с визитом в годовщину освобождения Бучи. Политики примут участие в саммите "Бучая – ответственность России за преступления в Украине".

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Дата публикации
Просмотры
13к
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