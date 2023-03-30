Украинские правоохранители расследуют преступления, совершенные военными РФ. Они запугивали мирное население и изнасиловали двух женщин и маленькую девочку.

В Украине стражи порядка продолжают расследовать преступления армии России. В частности, сообщено о подозрении трем российским военным, изнасиловавшим двух женщин и ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Как отмечается, военные из 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Донской Будапештской Красного знамени ордена Красной Звезды бригады (37 ОМСБр, в/ч 69647) вооруженных сил РФ подозреваются в ряде ужасающих преступлений.

Во время оккупации Киевщины в одном из населенных пунктов они проникли в частный двор и изнасиловали двух женщин и малолетнюю девочку. Преступления подозреваемых совершались при наличии оружия.

"Подозреваемые, постоянно демонстрируя наличие оружия, принимая во внимание отсутствие мужчин в доме, по очереди водили одну из женщин в гаражное помещение, где насиловали. Другие в это время оставались на улице для преодоления возможного сопротивления со стороны ее родственников и соседей. Один из них за время оккупации совершил насильственные действия сексуального характера раз, второй совершал такие действия дважды, а третий – в течение недели каждый день", — рассказали в Офисе генерального прокурора.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что у россиян есть возможность переложить всю вину за войну против Украины на диктатора Владимира Путина, но это произойдет тогда, когда он потеряет власть.

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