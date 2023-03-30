"Вабще нє хочу уєзжать, здесь все так по-домашнему": Сеть взорвалась мемами вокруг выселения МП из Лавры

По наблюдениям, большинство украинцев в Сети поддерживают решение Минкульта, чтобы московские священники покинули Киево-Печерскую лавру.

Монахи Украинской православной церкви Московского патриархата отказываются покидать территорию Киево-Печерской лавры, которую они должны были покинуть до 29 марта. Монахи нападают на журналистов и угрожают их "побить палкой". Между тем верующие московской церкви тоже не хотят, чтобы священники МП выселялись из Лавры. Сторонники УПЦ заявляют, что выселение МП из Лавры "окончится ликвидацией украинских властей".

В Сети отреагировали на эти события и создали ряд мемов — смотрите на ТСН.ua.

В частности, пользователи социальных сетей пишут, что:

Монахи МП – это мародеры в рясах

А завтра будет то, что сегодня было.

Московские монахи хотят вывезли исторические памятники, чтобы уничтожить нашу историю Руси!

Незаконно они там вселились

С ними по-хорошему нельзя. Надо с полицией выводить, иначе они так и будут там сидеть и спонсировать войну. Просто закрыть вход и въезд на территорию, как говорили выше: проголодаются — выйдут сами. А не выйдут — так их вынесут уже в бессознательном состоянии.

Стоит отметить, что в Сети комментариев о том, что украинские власти незаконно выселяют УПЦ МП из Киево-Печерской лавры, почти нет. Большинство украинцев поддерживают решение Минкульта, чтобы московские священники покинули заповедник.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Напомним, что митрополит УПЦ МП Павел или еще как говорят "Паша Мерседес" пригрозил представителям СМИ физической силой.

Лавра без Московского патриархата

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