Киев планирует завершить отопительный сезон: Кличко назвал сроки

По словам мэра столицы, погода будет влиять на время завершения отопительного сезона. Одновременно через 1-2 недели можно будет отключить отопление.

Об этом шла речь в интервью мэра Киева во время эфира телеканала "Киев".

"Если среднесуточная температура превышает +8 некоторый период времени, мы, отталкиваясь от прогноза погоды и некоторых показателей, с большой вероятностью через две недели, возможно даже через неделю — отопление будет выключено", — сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, о том, что отопительный сезон 2022-2023 года подходит к концу, заявил и председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

К примеру, в Хмельницком приостанавливают отопительный сезон.

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