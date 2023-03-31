Президентка Молдови Санду прибула до України

У п'ятницю, 31 березня, до до України прибула президентка Молдови Мая Санду. Глава держави відвідала Бучу.

Про це вона повідомила у своєму Twitter.

Санду опублікувала світлину з Бучі. На ньому також президент України Володимир Зеленський, а також прем'єр-міністри Хорватії Андрей Пленкович, Словаччини Едуард Гегер та Словенії Роберт Голоб.

"Сьогодні ми з народом Молдови разом із світовою спільнотою вшановуємо пам’ять про терор, заподіяний мирним жителям у Бучі рік тому. Шануємо і сумуємо невинних. Демократичні країни повинні працювати разом, щоб забезпечити розслідування та покарання цих звірств", - написала Санду.

Today the people of Moldova and I stand with the global community in remembering the terror inflicted on the civilians in Bucha one year ago.



We honor and grieve the innocent.



Democracies must work together to ensure that these atrocities are investigated and punished. pic.twitter.com/O1NieaqYfH — Maia Sandu (@sandumaiamd) March 31, 2023

Раніше стало відомо, що у Києві 31 березня утворився величезний затор. Рух на проспекті Перемоги у бік центру міста фактично паралізований. Тим часом з'явилося відео кортежу, який пронісся центром столиці.

Нагадаємо, очільник уряду Словаччини Едуард Гегер, прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб і прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович прибули до України з візитом у річницю звільнення Бучі. Політики візьмуть участь у саміті "Буча – відповідальність Росії за злочини в Україні".

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