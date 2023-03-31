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Президентка Молдови Санду прибула до України

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Президентка Молдови Санду прибула до України

Майя Санду / Фото: Associated Press

Вона відвідала Бучу.

У п'ятницю, 31 березня, до до України прибула президентка Молдови Мая Санду. Глава держави відвідала Бучу.

Про це вона повідомила у своєму Twitter.

Санду опублікувала світлину з Бучі. На ньому також президент України Володимир Зеленський, а також прем'єр-міністри Хорватії Андрей Пленкович, Словаччини Едуард Гегер та Словенії Роберт Голоб.

"Сьогодні ми з народом Молдови разом із світовою спільнотою вшановуємо пам’ять про терор, заподіяний мирним жителям у Бучі рік тому. Шануємо і сумуємо невинних. Демократичні країни повинні працювати разом, щоб забезпечити розслідування та покарання цих звірств", - написала Санду. 

Раніше стало відомо, що у Києві 31 березня утворився величезний затор. Рух на проспекті Перемоги у бік центру міста фактично паралізований. Тим часом з'явилося відео кортежу, який пронісся центром столиці.

Нагадаємо, очільник уряду Словаччини Едуард Гегер, прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб і прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович прибули до України з візитом у річницю звільнення Бучі. Політики візьмуть участь у саміті "Буча – відповідальність Росії за злочини в Україні".

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Дата публікації
Перегляди
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