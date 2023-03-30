"Вабще нє хочу уєзжать, здесь все так по-домашнему": Мережа вибухнула мемами навколо виселення МП із Лаври

За спостереженнями, більшість українців у Мережі підтримують рішення Мінкульту, щоб московські священники залишили Києву-Печерську лавру.

Монахи Української православної церкви Московського патріархату відмовляються покидати територію Києво-Печерської лаври, яку вони мали залишити до 29 березня. Ченці нападають на журналістів та погрожують їх "побити палкою". Тим часом віряни московської церкви також не хочуть, щоб священники МП виселялися із Лаври. Прихильники УПЦ заявляють, що виселення МП із Лаври "закінчиться ліквідацією української влади".

У Мережі відреагували на ці події та створили низку мемів - дивіться на ТСН.ua.

Зокрема, користувачі соціальних мереж пишуть, що:

Ченці МП - це мародери в рясах

А завтра буде те ,що сьогодні було.

Московські монахи хочуть вивезли історичні пам'ятки, щоби знищити нашу історію Русі!

Незаконно вони там вселилися

З ними по-доброму не можна. Потрібно з поліцією виводити, інакше вони так і будуть там сидіти і спонсорувати війну. Просто закрити вхід та в'їзд на територію, як казали вище: зголодніють — вийдуть самі. А не вийдуть — то їх винесуть уже в безпритомному стані.

Варто зауважити, що у Мережі коментарів про те, що українська влада незаконно виселяє УПЦ МП із Києва-Печерської лаври, майже немає. Більшість українців підтримують рішення Мінкульту, щоб московські священники залишили заповідник.

Фото із відкритих джерел

Фото із відкритих джерел

Фото із відкритих джерел

Фото із відкритих джерел

Фото із відкритих джерел

Фото із відкритих джерел

Нагадаємо, що митрополит УПЦ МП Павло, або ще як кажуть "Паша Мерседес" пригрозив представникам ЗМІ фізичною силою.

Лавра без Московського патріархату

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