Путін дістав нас і в Бучі: чоловік розповів, як окупанти розстріляли дружину та дітей просто на його очах

Олександр Чекмарьов розповів про чергові звірства окупантів у Бучі на Київщині. Так, російські солдати вбили його дружину та двох дітей просто на його очах, коли родина намагалася виїхати з тоді оточеного міста.

Про це він розповів у інтерв'ю DW.

Родина Чекмарьових вже вдруге намагалася втекти від "руского міра". Вперше вони тікали зі сходу України 2014 року і опинилися у тоді ще мирній Бучі.

Фото: скриншот відео

"Ми вирішили, що тут зможемо втекти від цієї війни. Але не втекли – Путін дістав нас і в Бучі… Закінчилась історія моєї дружини та моїх дітей", – говорить чоловік.

За словами Олександра, від початку повномасштабного вторгнення та обстрілів Бучі, родина ховалися у підвалівласного будинку, а потім вже вирішили виїхати з міста. Коли вони їхали по дорозі, то побачили російську БМП.

"Вона (дружина. – ред.) сказала мені – давай розвертайся, будемо їхати кудись. Ну і не встигли ми ухвалити якесь рішення – одразу ж почався обстріл. Мій автомобіль загорівся", – розповів чоловік.

Фото: скриншот відео

Внаслідок обстрілу дружина та діти Олександра загинули, а він був поранений.

Олександр розповів, що хотів би справедливого покарання для вбивць своєї родини.

"Дуже хочеться поглянути в очі тих людей. Це дасть усвідомлення того, що вони покарані. Мені стане легше мабуть, стане легше набагато. Не просто розуміти, що ведуться якісь процесуальні дії, а те що є результат і ці люди покарані", – говорить Олександр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав найстрашнішим днем війни – викриття російських злочинів у Бучі.

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