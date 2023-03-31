Прем’єри Словаччини, Словенії і Хорватії прибули до України з неанонсованим візитом

Вони приїхали на саміт з нагоди деокупації Бучі.

Очільник уряду Словаччини Едуард Гегер, прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб і прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович прибули до України з візитом у річницю звільнення Бучі.

Про це пише видання Aktuality.

Політики візьмуть участь у саміті "Буча – відповідальність Росії за злочини в Україні".

"Ми хочемо засвідчити нашу політичну підтримку у світлі всебічної допомоги Словенії Україні у важкі часи російської військової агресії. Ми також хочемо підтвердити нашу прихильність політиці територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зауважив Голоб після прибуття.

Інформація про проведення цього саміту не була публічною, візити іноземних лідерів не анонсували.

Раніше стало відомо, що у Києві сьогодні, 31 березня утворився величезний затор. Рух на проспекті Перемоги у бік центру міста фактично паралізований. Тим часом з'явилося відео кортежу, який пронісся центром столиці.

Нагадаємо, сьогодні, 31 березня, рівно рік, як українські воїни звільнили Бучу від російського війська. Місто перебувало під окупацією 33 днів. Президент України Володимир Зеленський нагадав про подію та показав відео.

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