Українські правоохоронці розслідують злочини, які вчинили військові РФ. Вони залякували мирне населення та згвалтували двох жінок та маленьку дівчинку.

В Україні правоохоронці продовжують розслідувати злочини армії Росії. Зокрема, повідомлено про підозру трьом російським військовим, які згвалтували двох жінок та дитину.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Як зазначається, військові з 37-ї окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської Червоного прапора ордена Червоної Зірки бригади (37 ОМСБр, в/ч 69647) збройних сил РФ підозруються у низці жахливих злочинів.

Під час окупації Київщини в одному з населених пунктів вони проникли на приватне подвір’я та згвалтували двох жінок та малолітню дівчинку. Злочини підозрюваних вчинялися за наявності зброї.

“Підозрювані, постійно демонструючи наявність зброї, беручи до уваги відсутність чоловіків в будинку, по черзі водили одну з жінок до гаражного приміщення, де ґвалтували. Інші в цей час залишались на вулиці з метою подолання можливого опору з боку її родичів та сусідів. Один з них за час окупації вчинив насильницькі дії сексуального характеру раз, другий вчиняв такі дії двічі, а третій – протягом тижня кожного дня”, - розповіли в Офісі генерального прокурора.

Наразі продовжується досудове розслідування.

Нагадаємо, що у росіян є можливість перекласти всю провину за війну проти України на диктатора Володимира Путіна, але це станеться тоді, коли він втратить владу.

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