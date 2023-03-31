Премьеры Словакии, Словении и Хорватии прибыли в Украину с неанонсированным визитом

Они приехали на саммит по случаю деоккупации Бучи.

Глава правительства Словакии Эдуард Гегер, премьер-министр Словении Роберт Голоб и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович прибыли в Украину с визитом в годовщину освобождения Бучи.

Об этом пишет издание Aktuality.

Политики примут участие в саммите "Бучая – ответственность России за преступления в Украине".

"Мы хотим засвидетельствовать нашу политическую поддержку в свете всесторонней помощи Словении Украине в трудные времена российской военной агрессии. Мы также хотим подтвердить нашу приверженность политике территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", — отметил Голоб по прибытии.

Информация о проведении этого саммита не была публичной, визиты иностранных лидеров не анонсировались.

Ранее стало известно, что в Киеве сегодня, 31 марта образовалась огромная пробка. Движение на проспекте Победы в сторону центра города фактически парализовано. Тем временем появилось видео кортежа, пронесшегося по центру столицы.

Напомним, сегодня, 31 марта, ровно год, как украинские воины освободили Бучу от российской армии. Город находился под оккупацией 33 дня. Президент Украины Владимир Зеленский напомнил о случившемся и показал видео.

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