Премьер-министр Словении Роберт Голоб в Буче: "Ваш флаг – теперь и наш флаг"

Премьер-министр Словении заявил о поддержке Украины и развешивании украинских флагов перед всеми госучреждениями Словении.

Премьер-министр Словении Роберт Голоб во время чествования памяти погибших в Буче на Киевщине заговорил по-украински.

Об этом пишет "Обозреватель".

Сегодня, 31 марта, в память о погибших от рук оккупантах в Буче, премьер-министр Словении Роберт Голоб заявил о поддержке Украины и развешивании украинского флага перед всеми госучреждениями Словении.

По словам Голоба, Украина и Словения стали как никогда связаны, когда Вооруженные силы Украины освободили Бучу от российских захватчиков.

“Ваше знамя – теперь и наше знамя. В Словении мы развешиваем его перед всеми государственными учреждениями, а также перед моим кабинетом. Позвольте мне в завершение вспомнить, что сегодня мы как никогда связаны. Вместе с вами и мы казацкого рода. И вместе с нами снова воцаритесь в своей сторонке. Слава Украине!" – подчеркнул премьер Словении.

Поддержку Украины на годовщине освобождения Бучи от оккупантов выразила также президент Молдовы Мая Санду, премьер-министр Словакии Эдуард Гегер и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Напомним, что находившиеся под оккупацией россиян в Буче, Гостомеле, Ирпене, Бородянке и других населенных пунктах продолжается расследование массового применения пыток, сексуального насилия, убийств мирных жителей.

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