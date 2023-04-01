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Перевірки авто на блокпостах у Києві – поліція роз'яснила причини

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Перевірки авто на блокпостах у Києві – поліція роз'яснила причини

Фото: Getty Images

Правоохоронці нагадали водіям мету зупинки та перевірки транспортних засобів.

Перевірки автотранспорту на блокпостах є необхідними стабілізаційними і профілактичними заходами заради безпеки у Києві та області.  

Про це повідомив Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Періодично бачу в соціальних мережах обурення деяких громадян причиною зупинки автотранспорту і перевіркою на блокпостах силами оборони і поліцією, наголошую черговий раз – це необхідні стабілізаційні і профілактичні заходи заради безпеки у столиці та столичному регіоні", - наголосив Нєбитов. 

Він зазначив, що практично щодня із незаконного обігу вилучаються наркотики, зброя, вибухівка, встановлюються особи, які перебували в розшуку, або які потребують додаткової перевірки спеціальними службами.

"Якщо під час таких перевірок відносно вас вчинено незаконні дії, відразу повідомляйте на 102 або до іншого правоохоронного органу", - пояснив Нєбитов.

Нагадаємо, юристи роз'яснили, в яких випадках відмова від повістки до військкомату є законною.

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