В Киеве усиливают карантин: кому и куда запретят заходить

В Киеве усиливают карантин: кому и куда запретят заходить

Посетителей в госадминистрациях, ЦНАП, предприятиях и организациях будут пускать только с COVID-сертификатом или ПЦР-тестом.

В Киеве усиливают карантин. Новые ограничения начнут действовать, как только Киев окажется в "оранжевой" или "красной" зоне. Сейчас столица находится в "желтой" зоне.

После усиления карантина посетителей в госадминистрациях, ЦНАП, предприятиях и организациях независимо от формы собственности будут пускать только с COVID-сертификатом или ПЦР-тестом.

Также читайте В Киеве в больницах лежат невакцинированы от коронавируса пациенты — Кличко

Об этом говорится в протоколе заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Стоит отметить, что требование не распространяется на лиц моложе 18 лет.

Напомним, что в Киеве рассматривают введение QR-пропусков и ограничения в работе общественного транспорта. С вхождением в "желтую зону" и накануне возможного ухудшения ситуации столичная власть разрабатывает алгоритм дальнейшего ужесточения правил, которые базируются на опыте других стран.

Но эти варианты рассматриваются пока лишь на уровне идей.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку