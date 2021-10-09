В военном госпитале Киева требовали деньги с участников АТО/ОСС за присвоение инвалидности — прокуратура

В военном госпитале Киева требовали деньги с участников АТО/ОСС за присвоение инвалидности — прокуратура

Стоимость таких "услуг" составляла от 1500 долларов США в зависимости от степени расстройств.

В военном госпитале Киева разоблачили коррупционную схему вымогательства денег с участников АТО/ОСС за присвоение инвалидности.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, должностные лица медицинского учреждения организовали преступную схему противоправного обогащения путем получения неправомерной выгоды от бывших военнослужащих, участников АТО и ООС за прохождение военно-врачебной комиссии и назначения группы инвалидности для дальнейшего прохождения МСЭК.

Стоимость таких "услуг" составляла от 1500 долларов США в зависимости от степени расстройств.

7 октября сразу после получения очередной части неправомерной выгоды задержан посредник. Сейчас ему сообщено о подозрении.

Также в рамках уголовного производства проведены обыски по местам работы и проживания других фигурантов, в ходе которых выявлено денежные средства, вероятно полученные преступным путем.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим участникам преступной схемы.

Напомним, в Харькове правоохранители заставили мужчину взять кредит, чтобы заплатить им взятку.

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