В военном госпитале Киева требовали деньги с участников АТО/ОСС за присвоение инвалидности — прокуратура

Стоимость таких "услуг" составляла от 1500 долларов США в зависимости от степени расстройств.
В военном госпитале Киева разоблачили коррупционную схему вымогательства денег с участников АТО/ОСС за присвоение инвалидности.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Согласно материалам следствия, должностные лица медицинского учреждения организовали преступную схему противоправного обогащения путем получения неправомерной выгоды от бывших военнослужащих, участников АТО и ООС за прохождение военно-врачебной комиссии и назначения группы инвалидности для дальнейшего прохождения МСЭК.
Стоимость таких "услуг" составляла от 1500 долларов США в зависимости от степени расстройств.
7 октября сразу после получения очередной части неправомерной выгоды задержан посредник. Сейчас ему сообщено о подозрении.
Также в рамках уголовного производства проведены обыски по местам работы и проживания других фигурантов, в ходе которых выявлено денежные средства, вероятно полученные преступным путем.
Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим участникам преступной схемы.
Напомним, в Харькове правоохранители заставили мужчину взять кредит, чтобы заплатить им взятку.