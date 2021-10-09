На Киевщине вор пробрался в дом и вынужден был бежать: видео

Злоумышленника спугнула сигнализация, а его побег зафиксировала камера наблюдения.

Киевская милиция задержала 31-летнего жителя Борисполя, который залез в чужой дом через окно, но вынужден был уйти ни с чем, поскольку сработала сигнализация.

Об этом сообщили в субботу, 9 октября, в пресс-службе Нацполиции, опубликовав видео, снятое камерой наблюдения.

Как выяснилось задержанный неоднократно привлекался к ответственности за совершение аналогичных преступлений. В частности, в сентябре этого года в одном из недостроев он выломал дверь и залез внутрь, похитил строительный материал, личные вещи, электроинструмент и даже детские игрушки.

Сейчас полиция устанавливает причастность задержанного к совершению других преступлений на территории Бориспольщины.

Напомним, ранее во Львове патрульные случайно задержали вора, который увидев полицию, пытался скрыться на велосипеде.

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