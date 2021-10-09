Жуткое ДТП с маршруткой в Киеве — автобус с пассажирами раскололся от удара о столб: видео

Жуткое ДТП с маршруткой в Киеве — автобус с пассажирами раскололся от удара о столб: видео

В маршрутный автобус "Киев -Бровары" на большой скорости сзади влетел легковой автомобиль.

Вечером в субботу, 9 октября, на Броварском проспекте в Киеве произошла серьезная авария с участием маршрутки и легкового автомобиля.

Как сообщают в Telegram-канале "ДТП. Киев", серьезная авария с пострадавшими произошла возле станции метро Лесная.

В результате столкновения легкового автомобиля с маршрутным автобусом №322 "Киев-Бровары", маршрутка протаранила столб, перевернулась и буквально раскололась. Как утверждают очевидцы, звук от удара было слышно аж на метро Черниговская.

В салоне маршрутки находились пассажиры. Точное количество пострадавших пока неизвестно. По меньшей мере два человека погибли. На месте работают спасатели ГСЧС, медики, полиция, проезд затруднен.

В Telegram-канале "Киев Оперативный" опубликовали видео момента ДТП.

Напомним, ранее на автодороге Львов-Тернополь возле села Тарасовка маршрутка сообщением "Львов-Липовка" перевернулась в результате столкновения с автомобилем "Фольксваген".

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