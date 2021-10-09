Жуткое ДТП с маршруткой в Киеве — автобус с пассажирами раскололся от удара о столб: видео

В маршрутный автобус "Киев -Бровары" на большой скорости сзади влетел легковой автомобиль.
Вечером в субботу, 9 октября, на Броварском проспекте в Киеве произошла серьезная авария с участием маршрутки и легкового автомобиля.
Как сообщают в Telegram-канале "ДТП. Киев", серьезная авария с пострадавшими произошла возле станции метро Лесная.
В результате столкновения легкового автомобиля с маршрутным автобусом №322 "Киев-Бровары", маршрутка протаранила столб, перевернулась и буквально раскололась. Как утверждают очевидцы, звук от удара было слышно аж на метро Черниговская.
В салоне маршрутки находились пассажиры. Точное количество пострадавших пока неизвестно. По меньшей мере два человека погибли. На месте работают спасатели ГСЧС, медики, полиция, проезд затруднен.
В Telegram-канале "Киев Оперативный" опубликовали видео момента ДТП.
Напомним, ранее на автодороге Львов-Тернополь возле села Тарасовка маршрутка сообщением "Львов-Липовка" перевернулась в результате столкновения с автомобилем "Фольксваген".