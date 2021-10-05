У Києві посилили карантин: що зміниться

У Києві посилили карантин: що зміниться

Відвідувачів у держадміністраціях, ЦНАП, підприємствах і організаціях пускатимуть лише з COVID-сертифікатом або ПЛР-тестом.

У Києві посилили карантин.

Від сьогодні, 5 жовтня, відвідувачів у держадміністраціях, ЦНАП, підприємствах і організаціях незалежно від форми власності пускатимуть лише з COVID-сертифікатом або ПЛР-тестом.

Також читайте У Києві в лікарнях лежать невакциновані від коронавірусу пацієнти — Кличко

Про це йдеться у протоколі засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Варто наголосити, що вимога не поширюється на осіб молодше 18 років.

Нагадаємо, що у Києві розглядають введення QR-пропусків і обмеження в роботі громадського транспорту. З входженням у "жовту зону" і напередодні можливого погіршення ситуації столична влада розробляє алгоритм подальшого посилення правил, які базуються на досвіді інших країн.

Але ці варіанти розглядаються поки що на рівні ідей.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання