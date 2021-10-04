Многолетний руководитель Киевской скорой помощи Анатолий Вершигора ушел из жизни после продолжительной болезни на 71 году.

В Киеве умер известный врач.

Заслуженный врач Украины, многолетний руководитель Киевской скорой помощи Анатолий Вершигора пошел из жизни 3 октября после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 70 лет.

Об этом говорится в сообщении Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

"Медицинской отрасли Анатолий Васильевич отдал 45 лет своей жизни, из них Киевской "скорой"- 42, а его стаж в должности директора Центра (ранее главного врача Станции) составляет 32 года", — говорится в сообщении.

О времени и месте прощания с Анатолием Вершигорой сообщат позже.

Напомним, 8 августа умер известный украинский художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. 14 октября ему могло бы исполниться 60 лет.

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