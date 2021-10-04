В Белой Церкви горела больница: погибла пациентка

Пожар произошел из-за обогреватель.

В Белой Церкви утром 4 желваками произошла смертельная пожар в больнице №1.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

О задымлении в гемотологичному отделении медучреждения правоохранителям сообщили медики. По предварительной информации, пожар в отделении стационара вызвал включен обогреватель в одной из палат. Из-за неисправности электроприбора загорелся матрас одного из пациентов.

Спасатели эвакуировали 13 пациентов отделения. На улице умерла 74-летняя местная жительница. Она находилась на лечении после инфаркта. В свою очередь, в ГСЧСинформируют, что во время эвакуации было обнаружено потерпевшего 1945 года с ожогами 1-2 степени.

Сейчас на месте происшествия работают следователи.

Как сообщалось, в Волновахе Донецкой области утром 27 августа произошел пожар в подвальном помещении здания поликлиники центральной районной больницы. Погибших и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

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