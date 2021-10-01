Согласилась выпить вина с незнакомцами и потеряла сознание: под Киевом 48-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю

Согласилась выпить вина с незнакомцами и потеряла сознание: под Киевом 48-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю

Уроженец Луганской области воспользовался тем, что девушка лежала без сознания в гараже, и вступил с ней в половую связь.

Под Киевом 48-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю. Уроженец Луганской области воспользовался тем, что девушка лежала без сознания в гараже, и вступил с ней в половую связь.

Событие произошло в поселке Петропавловская Борщаговка

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Полицейские установили, что 17-летняя девушка поехала на рынок в поселке Петропавловская Борщаговка, где работала, раздавая листовки. Девушка зашла в один из МАФов, где двое мужчин предложили ей выпить вина. Девушка согласилась, однако после употребления спиртных напитков ей стало плохо, поэтому один из мужчин отвел ее к гаражному кооперативу, где положил отдыхать.

Мать девушки заметив, что ее дочь не вернулась домой вечером сразу же вызвала полицию по месту жительства.

Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили местонахождение девушки. Выяснилось, 48-летний уроженец Луганской области, который находился в гаражном кооперативе вместе с несовершеннолетней, воспользовался тем, что девушка была без сознания, и вступил с ней в половую связь.

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Полицейские установили и задержали злоумышленника соответствии со ст. 208 УПК Украины.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

Напомним, в Одесской области судимый за имущественные преступления 23-летний мужчина пытался изнасиловать 7-летнюю девочку. Злоумышленник затащил ребенка в заброшенной здания, там ударил стеклянной бутылкой по голове и порезал ей руку, чтобы запугать и присмирить, и начал раздевать. Крики ребенка вовремя услышала прохожая. Женщина забрала ее от правонарушителя и позвала односельчан. Мужчину сразу задержали.

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