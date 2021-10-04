Избили битой и облили лицо кипятком: в Киеве двое мужчин завладели автомобилем товарища

Знакомые пригласили киевлянина к себе в гости и начали требовать возврата долга — $200.

В Киеве двое мужчин избили товарища и завладели его автомобилем. Фигуранты пригласили потерпевшего в гости и начали требовать возврата долга — $200, связали его, избили битой, облили лицо кипятком и отобрали деньги и ключи от легковушки.

Событие произошло в Соломенском районе столицы на проспекте Валерия Лобановского.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию Киева от врачей поступило сообщение об избиении и госпитализации мужчины с проспекта Лобановского. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и оперативные сотрудники.

Как рассказал заместитель начальника следственного отделения отдела полиции №1 Соломенского управления полиции Дмитрий Гуменной, в больнице полицейские опросили потерпевшего.

"Мужчина рассказал, что знакомые пригласили его к себе в гости и начали требовать возврата долга — 200 долларов США. Поскольку при себе он не имел необходимой суммы, злоумышленники связали его, избили бейсбольной битой и облили лицо кипятком. Затем отобрали документы, 500 гривен и ключи от автомобиля и вытолкали потерпевшего на улицу, откуда он вызвал скорую медицинскую помощь", — рассказал Гуменной.

Правоохранители установили личности злоумышленников и их местонахождения. Это — местные жители, 1982 и 1994 рождения.

"Мы пересмотрели записи с камер видеонаблюдения системы "Безопасный город" и отследили маршрут движения фигурантов. Оказалось, что они выехали за пределы столицы и поехали в направлении города Сумы. Совместно с сотрудниками Сумского управления полиции мы разыскали и задержали злоумышленников", — добавил полицейский.

Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 — разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, и ч. 3 ст. 289 — незаконное завладение транспортным средством соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, Уголовного кодекса Украины.

Следователи направили в суд обвинительный акт с материалами уголовного производства.

За содеянное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в Киеве иностранец "поставил на счетчик" местного жителя и требовал возвращения вымышленного долга. Злоумышленник с угрозой применения насилия и убийства требовал у потерпевшего 5 тысяч долларов США.

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