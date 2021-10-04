Количество случаев коронавируса в Киеве за выходные значительно уменьшилась: статистика на 4 октября

Всего в столице подтверждено 235 965 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 4 октября в Киеве зафиксировано 169 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 51 случай меньше, чем 3 октября (220 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 235 965 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 221 434 человека (24 за сутки)
- умерли 5 450 человек (12 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 135 090 случаев COVID-19 (106 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 127 615 человек (16 за сутки)
- умерли 2 895 человек
Напомним, в Украине за последние три месяца подавляющее большинство госпитализированных с коронавирусом были без прививки. Таких пациентов — 98,1%.
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