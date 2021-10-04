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Количество случаев коронавируса в Киеве за выходные значительно уменьшилась: статистика на 4 октября

Количество случаев коронавируса в Киеве за выходные значительно уменьшилась: статистика на 4 октября

unsplash.com

Всего в столице подтверждено 235 965 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 4 октября в Киеве зафиксировано 169 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 51 случай меньше, чем 3 октября (220 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 235 965 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

  • выздоровели 221 434 человека (24 за сутки)
  • умерли 5 450 человек (12 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 135 090 случаев COVID-19 (106 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

  • выздоровели 127 615 человек (16 за сутки)
  • умерли 2 895 человек

Напомним, в Украине за последние три месяца подавляющее большинство госпитализированных с коронавирусом были без прививки. Таких пациентов — 98,1%.

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