У Білій Церкві горіла лікарня: загинула пацієнтка

Пожежа сталася через обігрівач.

У Білій Церкві вранці 4 жовня сталася смертельна пожежа в лікарні № 1.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Про задимлення у гемотологічному відділенні медзакладу правоохоронцям повідомили медики. За попередньою інформацією, пожежу у відділенні стаціонару спричинив увімкнений обігрівач у одній із палат. Через несправність електроприладу загорівся матрац одного з пацієнтів.

Рятувальники евакуювали 13 пацієнтів відділення. На вулиці померла 74-річна місцева мешканка. Вона перебувала на лікуванні після інфаркту. Своєю чергою, в ДСНС інформують, що під час евакуації було виявлено потерпілого 1945 року народження з опіками 1-2 ступеню.

Наразі на місці події працюють слідчі.

Як повідомлялося, у Волновасі Донецької області вранці 27 серпня сталася пожежа в підвальному приміщенні будівлі поліклініки центральної районної лікарні. Загиблих і постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.

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