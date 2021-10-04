Побили биткою та облили обличчя окропом: у Києві двоє чоловіків заволоділи автівкою товариша

Знайомі запросили киянина до себе в гості та почали вимагати повернення боргу – $200.

У Києві двоє чоловіків побили товариша та заволоділи його автівкою. Фігуранти запросили потерпілого в гості та почали вимагати повернення боргу – $200, зв’язали його, побили биткою, облили обличчя окропом та відібрали гроші і ключі від легковика.

Подія сталася у Солом’янському районі столиці на проспекті Валерія Лобановського.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До поліції Києва від лікарів надійшло повідомлення про побиття і госпіталізацію чоловіка з проспекту Лобановського. На місце події виїхали слідчо-оперативна група та оперативні співробітники.

Як розповів заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Солом’янського управління поліції Дмитро Гуменний, у лікарні поліцейські опитали потерпілого.

"Чоловік розповів нам, що знайомі запросили його до себе в гості та почали вимагати повернення боргу – 200 доларів США. Оскільки він не мав із собою необхідної суми, зловмисники зв’язали його, побили бейсбольною биткою та облили обличчя окропом. Потім відібрали документи, 500 гривень і ключі від автомобіля та виштовхали потерпілого на вулицю, звідки він викликав швидку медичну допомогу", - розказав Гуменний.

Правоохоронці встановили особи зловмисників та їх місцезнаходження. Це – місцеві мешканці, 1982 та 1994 років народження.

"Ми переглянули записи з камер відеоспостереження системи "Безпечне місто" та відстежили маршрут руху фігурантів. Виявилось, що вони виїхали за межі столиці та поїхали у напрямку міста Суми. Спільно зі співробітниками Сумського управління поліції ми розшукали та затримали зловмисників", - додав поліціянт.

Чоловікам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 – розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, та ч. 3 ст. 289 – незаконне заволодіння транспортним засобом поєднане з насильство, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, Кримінального кодексу України.

Слідчі направили до суду обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження.

За скоєне зловмисникам загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у Києві іноземець "поставив на лічильник" місцевого мешканця та вимагав повернення вигаданого боргу. Зловмисник з погрозою застосування насильства та вбивства вимагав у потерпілого 5 тисяч доларів США.

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