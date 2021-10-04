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Кількість випадків коронавірусу в Києві за вихідні значно зменшилась: статистика на 4 жовтня

Кількість випадків коронавірусу в Києві за вихідні значно зменшилась: статистика на 4 жовтня

unsplash.com

Загалом у столиці підтверджено 235 965 випадків COVID-19.

Станом на ранок 4 жовтня у Києві зафіксовано 169 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 51 випадок менше, ніж 3 жовтня (220 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 235 965 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

  • одужали 221 434 людини (24 за добу)
  • померли 5 450 людей (12 за добу)

У Київській області зафіксовано 135 090 випадків COVID-19 (106 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

  • одужали 127 615 людей (16 за добу)
  • померли 2 895 людей

Нагадаємо, в Україні за останні три місяці переважна більшість госпіталізованих із коронавірусом були без щепленняТаких пацієнтів - 98.1%.

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