Кількість випадків коронавірусу в Києві за вихідні значно зменшилась: статистика на 4 жовтня

Загалом у столиці підтверджено 235 965 випадків COVID-19.
Станом на ранок 4 жовтня у Києві зафіксовано 169 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 51 випадок менше, ніж 3 жовтня (220 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 235 965 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 221 434 людини (24 за добу)
- померли 5 450 людей (12 за добу)
У Київській області зафіксовано 135 090 випадків COVID-19 (106 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 127 615 людей (16 за добу)
- померли 2 895 людей
Нагадаємо, в Україні за останні три місяці переважна більшість госпіталізованих із коронавірусом були без щеплення. Таких пацієнтів - 98.1%.
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