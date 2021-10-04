У Києві підлітки напідпитку курили у вагоні метро: з'явилося відео

У Києві підлітки напідпитку курили у вагоні метро: з'явилося відео

Потім один з курців упав обличчям на підлогу вагона метро.

У Києві підлітки курили у вагоні метро.

Судячи з відео і реплік їхніх друзів, хлопці були напідпитку.

Про це повідомив паблік "Оперативний" та оприлюднив відео.

На відео можна побачити як двоє хлопців ходять, хитаючись та пританцьовуючи, вагоном та палять.

Потім один з них падає обличчям на підлогу вагона метро.

Друзі сміються та викрикують: "Алкаш".

Варто зазначити що вагон метро був майже порожній.

Цікаво, ці молоді особи реально вважають, що роблять щось круте? Опубліковано Оперативний Неділя, 3 жовтня 2021 р.

Нагадаємо, у квітні минулого року вже був подібний випадок: хлопець з дівчиною курили просто у вагоні метро. Це відбувалося під час локдауну. Свій вчинок дівчина назвала "інструкцією із отримання популярності". Але потім після спілкування з правоохоронцями хлопець та дівчина все ж таки перепросили за свою поведінку.

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