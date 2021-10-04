У Києві підлітки напідпитку курили у вагоні метро: з'явилося відео

Потім один з курців упав обличчям на підлогу вагона метро.
У Києві підлітки курили у вагоні метро.
Судячи з відео і реплік їхніх друзів, хлопці були напідпитку.
Про це повідомив паблік "Оперативний" та оприлюднив відео.
На відео можна побачити як двоє хлопців ходять, хитаючись та пританцьовуючи, вагоном та палять.
Потім один з них падає обличчям на підлогу вагона метро.
Друзі сміються та викрикують: "Алкаш".
Варто зазначити що вагон метро був майже порожній.
Цікаво, ці молоді особи реально вважають, що роблять щось круте?Опубліковано Оперативний Неділя, 3 жовтня 2021 р.
Нагадаємо, у квітні минулого року вже був подібний випадок: хлопець з дівчиною курили просто у вагоні метро. Це відбувалося під час локдауну. Свій вчинок дівчина назвала "інструкцією із отримання популярності". Але потім після спілкування з правоохоронцями хлопець та дівчина все ж таки перепросили за свою поведінку.