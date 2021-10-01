Погодилась випити вина з незнайомцями та знепритомніла: під Києвом 48-річний чоловік зґвалтував неповнолітню

Погодилась випити вина з незнайомцями та знепритомніла: під Києвом 48-річний чоловік зґвалтував неповнолітню

Уродженець Луганської області скористався тим, що дівчина лежала непритомна у гаражі, та вступив з нею у статеві зносини.

Під Києвом 48-річний чоловік зґвалтував неповнолітню. Уродженець Луганської області скористався тим, що дівчина лежала непритомна у гаражі, та вступив з нею у статеві зносини.

Подія сталася у селищі Петропавлівська Борщагівка

Про це повідомили у поліції Київської області.

Поліцейські встановили, що 17-річна дівчина поїхала до ринку в селищі Петропавлівська Борщагівка, де працювала, роздаючи листівки. Дівчина зайшла до одного із МАФів, де двоє чоловіків запропонували їй випити вина. Дівчина погодилась, однак після вживання спиртних напоїв їй стало зле, тому один із чоловіків відвів її до гаражного кооперативу, де поклав відпочивати.

Мати дівчини помітивши, що її донька не повернулася додому ввечері одразу ж викликала поліцію за місцем проживання.

Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили місцеперебування дівчини. З’ясувалось, 48-річний уродженець Луганської області, який перебував у гаражному кооперативі разом із неповнолітньою, скористався тим, що дівчина була без свідомості, та вступив з нею у статеві зносини.

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Поліцейські встановили та затримали зловмисника відповідно до ст. 208 КПК України.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 12-ти років.

Нагадаємо, в Одеській області судимий за майнові злочини 23-річний чоловік намагався зґвалтувати 7-річну дівчинку. Зловмисник затягнув дитину до закинутої будівлі, там вдарив скляною пляшкою по голові та порізав їй руку, щоб залякати й присмирити, і почав роздягати. Крики дитини вчасно почула перехожа. Жінка забрала її від правопорушника і покликала односельчан. Чоловіка одразу затримали.

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