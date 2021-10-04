В Киеве подростки навеселе курили в вагоне метро: появилось видео

Затем один из курильщиков упал лицом на пол вагона метро.
В Киеве подростки курили в вагоне метро.
Судя по видео и репликом их друзей, парни были навеселе.
Об этом сообщил паблик "Оперативный" и обнародовал видео.
На видео можно увидеть как двое парней ходят, шатаясь и приплясывая, по вагону и курят.
Потом один из них падает лицом на пол вагона метро.
Друзья смеются и выкрикивают: "Алкаш".
Стоит отметить, что вагон метро был почти пустым.
Интересно, эти молодые люди реально считают, что делают что-то крутое?Опубликовано Оперативный воскресенье, 3 Октября 2021
Напомним, в апреле прошлого года уже был подобный случай: парень с девушкой курили прямо в вагоне метро. Это происходило во время локдауна. Свой поступок девушка назвала "инструкцией по получению популярности". Но потом после общения с правоохранителями парень и девушка все же извинились за свое поведение.