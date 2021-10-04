Багаторічний керівник Київської швидкої допомоги Анатолій Вершигора пішов з життя після тривалої хвороби на 71-му році.

У Києві помер відомий лікар.

Заслужений лікар України, багаторічний керівник Київської швидкої допомоги Анатолій Вершигора пішов з життя 3 жовтня після тяжкої та тривалої хвороби. Йому було 70 років.

Про це йдеться у повідомленні Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

"Медичній галузі Анатолій Васильович віддав понад 45 років свого життя, з них Київській “швидкій” – 42, а його стаж на посаді директора Центру (раніше головного лікаря Станції) складає 32 роки", - сказано у повідомленні.

Про час та місце прощання з Анатолієм Вершигорою буде повідомлено пізніше.

Нагадаємо, 8 серпня помер відомий український художник і директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд. 14 жовтня йому мало б виповнитись 60 років.

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