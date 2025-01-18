В Киеве сработали силы ПВО – Кличко

В Киеве в ночь на 18 января сработали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава города Виталий Кличко.

"На Оболони работают силы ПВО по враждебным БПЛА", — говорится в сообщении.

Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных беспилотников.

Напомним, ранее сообщалось, что во время воздушной тревоги Российские захватчики в ночь на 18 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Киевщине в результате падения обломков БПЛА ранен ребенок.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.