В Киеве сработали силы ПВО – Кличко

В столице объявлена тревога из-за угрозы БПЛА.
В Киеве в ночь на 18 января сработали силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил глава города Виталий Кличко.
"На Оболони работают силы ПВО по враждебным БПЛА", — говорится в сообщении.
Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных беспилотников.
Напомним, ранее сообщалось, что во время воздушной тревоги Российские захватчики в ночь на 18 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Кроме того, мы ранее информировали, что на Киевщине в результате падения обломков БПЛА ранен ребенок.
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