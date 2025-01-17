В результате удара дронов по Киевщине ранен ребенок: власти сообщили о состоянии мальчика

Во время ночного удара беспилотников по Киевской области пострадал мальчик 2012 года. Состояние ребенка медики оценивают как удовлетворительное.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации.

"Состояние ребенка, пострадавшего во время ночной атаки дронами на Киевщину, удовлетворительное. Мальчик 2012 года получил резаные ранения ноги и находится в медучреждении под наблюдением врачей", — сообщили в ОВА.

Также отмечается, что спасатели ликвидировали пожар двухэтажного кафе-магазина, возникшего в результате падения обломков сбитой цели. Кроме того, поврежден частный дом, расположенный рядом, легковой автомобиль и заборы.

Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено, подчеркнули в ОВА.

Как сообщалось, 17 января армия РФ совершила атаку на Киевщину. Обломки упали в Бучанском районе.

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