Предлагали уклонистам "полный пакет услуг": в Киевской области задержали организаторов преступной схемы

В Киевской области разоблачили коррупционную схему по избежанию мобилизации. Оперативники и следователи Нацполиции Киевской области установили, что преступную схему организовали супруги со связями в медицинской отрасли.

Об этом сообщил департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Имея связи в нескольких больницах, ВЛК и МСЭК, супруги обеспечивали мужчинам призывного возраста основания для избежания военной службы. Стоимость "услуг" стартовала от 25 000 долларов с одного человека. Единственное условие — "клиенты" должны были строго следовать всем указаниям. В результе обысков полицейские изъяли у злоумышленников деньги в разной валюте на общую сумму почти 13,7 млн грн", – говорится в сообщении.

Организаторами схемы оказались супруги со связями в медицинской сфере / Фото: Национальная полиция Украины

По данным следствия, фигуранты находили "клиента" и предлагали ему пакет услуг "под ключ" для избежания мобилизации. За по меньшей мере 25 тысяч долларов, часть из которых передавалась врачам и представителям МСЭК или ВЛК, клиент получал фиктивную госпитализацию в одной из нескольких больниц Киева и области, необходимые медицинские заключения и выписки, которые подавались в МСЭК с последующим установлением группы инвалидности и исключением из воинского учета.

В субботу, 11 января, полицейские задержали супругов "на горячем" в момент получения ими части оговоренной суммы в размере 5 000 долларов. Злоумышленники были задержаны, им сообщено о подозрении в "злоупотреблении влиянием", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

Кроме того, во время обысков по местам жительства причастных лиц, а также в медицинских учреждениях следователи изъяли почти 250 000 долларов, 56 700 евро, 468 600 гривен, мобильные телефоны, банковские карты, флэш-носители, медицинскую документацию и другие доказательства совершенных преступлений.

Мужчина и женщина находятся под стражей с возможностью внесения залога / Фото: Национальная полиция Украины

По решению суда подозреваемые находятся под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 2 миллиона гривен для каждого.

Напомним, нацполиция обезвредила очередную схему уклонения от мобилизации, которую придумал 46-летний житель Харьковской области. За 5500 долларов мошенник предложил мужчине оформить документы, чтобы в дальнейшем выехать из страны в составе спортивной делегации.

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