"Военные опасны": киевский хостел не впустил спикера ВМС ВСУ и двух офицеров

В Киеве заведение Hostel Vshokoladi на углу проспекта Воздушных сил и улицы Ивана Огиенко отказалось обслуживать военных. Трех офицеров не пустили в хостел, когда они хотели там пообедать, якобы из-за их "опасности".

Об этом сообщил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук на своей странице в социальной сети Facebook.

"Военные опасны — говорит девушка на ресепшене хостела Hostel Vshokoladi в Киеве. Поэтому на мою просьбу дать мне вместе с двумя уважаемыми офицерами в честь пообедать в заведении нам отказывают. На просьбу дать телефон руководителя также отказ и самоуверенность. Это личная позиция или владельцев, интересно", – написал Плетенчук.

Спикер добавил, что, к сожалению, часть общества до сих пор считает, что может "оставаться в стороне от этой войны".

"Они не хотят понимать, что им жить вместе с нами. И это они будут адаптироваться под ветеранов, а не наоборот. Тем более мы не выбирали эту войну. Я уже не говорю об элементарном уважении. Я всегда стараюсь держать себя в руках, потому что мой ПТСР – это лайт версия того, из-за чего прошли штурмовики. Но у ребят конечно может возникнуть куча вопросов типа "стоило ли их защищать"", – отметил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченной Президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей воинов ВСУ.

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