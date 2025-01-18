У Києві спрацювали сили ППО - Кличко

В столиці оголошена тривога через загрозу БпЛА.

У Києві в ніч проти 18 січня спрацювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив очільник міста Віталій Кличко.

"На Оболоні працюють сили ППО по ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Перед цим у місті та області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час повітряної тривоги Російські загарбники в ніч проти 18 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Крім того, ми раніше інформували, що на Київщині внаслідок падіння уламків БпЛА поранена дитина.

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