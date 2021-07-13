В Киеве снизили скорость для прокатных самокатов

Максимальная скорость — 20 км/ч.

Столичные операторы проката электросамокатов снизили максимальную скорость до 20 км/ч.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что это предполагалось меморандумом с городскими властями. К слову, ранее максимально разрешенная скорость была 35 км/ч. "Четыре оператора уже ввели зоны ограничения скорости до 14 км/ч и зоны полного запрета движения. Остальные должны подтянуться очень скоро", — написал чиновник.

Операторы также частично промаркировала самокаты номерами. Их наносят обеих сторон трубы руля в формате "буква и четыре цифры". Так, каждый имеет уникальные серии:

Bolt — A, В, С;

— A, В, С; Jet — J, Е;

— J, Е; BikeNow — N;

— N; Kiwi — K;

— K; Scroll Bird — O, S;

— O, S; Zelectra — Т, Z;

— Т, Z; Vzhooh — V.

По словам Усова, Киев начал получать первые большие данные и тепловые карты от операторов по интенсивности движения прокатных самокатов на улицах и популярных местах для старта-финиша. Эти данные будут использовать для оптимизации маршрутов общественного транспорта.

Как сообщалось, в Запорожье впервые в истории украинского судопроизводства владельца электросамоката наказали за наезд на человека. Женщина упала на асфальт, получила травму: перелом правой шейки бедра. На операцию потратили более ста тысяч гривен. Зато поиск виновницы длился более трех месяцев. Это удалось совместными усилиями мужа и полиции. После почти года судебных тяжб дело увенчалась успехом для потерпевшей.

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