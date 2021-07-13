В Киеве снизили скорость для прокатных самокатов

Максимальная скорость — 20 км/ч.
Столичные операторы проката электросамокатов снизили максимальную скорость до 20 км/ч.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что это предполагалось меморандумом с городскими властями. К слову, ранее максимально разрешенная скорость была 35 км/ч. "Четыре оператора уже ввели зоны ограничения скорости до 14 км/ч и зоны полного запрета движения. Остальные должны подтянуться очень скоро", — написал чиновник.
Операторы также частично промаркировала самокаты номерами. Их наносят обеих сторон трубы руля в формате "буква и четыре цифры". Так, каждый имеет уникальные серии:
- Bolt — A, В, С;
- Jet — J, Е;
- BikeNow — N;
- Kiwi — K;
- Scroll Bird — O, S;
- Zelectra — Т, Z;
- Vzhooh — V.
По словам Усова, Киев начал получать первые большие данные и тепловые карты от операторов по интенсивности движения прокатных самокатов на улицах и популярных местах для старта-финиша. Эти данные будут использовать для оптимизации маршрутов общественного транспорта.
Как сообщалось, в Запорожье впервые в истории украинского судопроизводства владельца электросамоката наказали за наезд на человека. Женщина упала на асфальт, получила травму: перелом правой шейки бедра. На операцию потратили более ста тысяч гривен. Зато поиск виновницы длился более трех месяцев. Это удалось совместными усилиями мужа и полиции. После почти года судебных тяжб дело увенчалась успехом для потерпевшей.