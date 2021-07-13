Разбойное нападение на таксиста в Киеве и угона авто: трое иностранцев проведут 8 лет за решеткой

Материалы по четвертому фигуранту выделены в отдельное уголовное производство.

В Киеве трех граждан Республики Азербайджан приговорили к восьми годам лишения свободы за разбойное нападение на таксиста и похищение его авто.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Согласно материалам следствия, около полуночи 12 января 2019 года четверо злоумышленников, с целью завладения чужим транспортным средством и имуществом, под предлогом получения услуг такси, заказали автомобиль к дому на Харьковском шоссе.

"Когда автомобиль такси марки "Форд Эскорт" прибыл по адресу, трое мужчин сели в салон авто, а четвертый остался на улице. В салоне автомобиля один из злоумышленников, приставив к шее таксиста нож, выразил ему требование отдать все ценное имущество и пересесть на пассажирское сиденье. Воспользовавшись тем, что один из злоумышленников вышел из машины, чтобы сесть за руль, потерпевший смог убежать", — говорится в сообщении прокуратуры.

Вскоре нападавших, которые двигались на угнанном автомобиле по проспекту Гагарина, задержали сотрудники патрульной полиции.

Приговором Днепровского районного суда города Киева трое участников группы признаны виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорены к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Материалы по четвертому фигуранту выделены в отдельное уголовное производство.

Напомним, в Киеве таксист Bolt забрызгал пассажирку с 6-летним ребенком газовым баллончиком после того, как она отказалась с ним ехать. Клиентка такси с ребенком не предупредила водителя о необходимости в салоне автокресла. Это, по словам женщины, разозлило таксиста, сначала он начал грубо ругаться, а затем применил баллончик.

Позже служба такси Bolt заблокировала аккаунт водителя и отключили его от платформы Bolt.

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