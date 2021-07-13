В Киеве взлетели цены на аренду квартир: инфографика

В Киеве взлетели цены на аренду квартир: инфографика

С июля 2020 года цены выросли в среднем на 21% (больше всего подорожали трехкомнатные — на 27%).

На этой неделе цены на аренду квартир в Киеве избили летний рекорд.

За неделю однокомнатные варианты подорожали на 6,6%, двухкомнатные — на 4%, а трехкомнатные — на 6%.

Об этом сообщает Центр экономической стратегии в Facebook.

С июля 2020 года цены выросли в среднем на 21% (больше всего подорожали трехкомнатные — на 27%).

По данным Центра экономической стратегии, аренда однокомнатных квартир составляет 11,8 тысячи гривен, двухкомнатных — 19,9 тысячи гривен, трехкомнатных — 37,2 тысячи гривен.

Центр экономической стратегии

Отметим, что на прошлое лето и весну пришлись первые локдауны, что отразилось на ценах на аренду.

Напомним, в начале лета эксперты прогнозировали существенное повышение цен на аренду жилья в крупных украинских городах.

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