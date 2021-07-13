Деревянный обнаженный мужчина в новой локации: куда в Киеве переехала арт-инсталляция Merman

Деревянный обнаженный мужчина в новой локации: куда в Киеве переехала арт-инсталляция Merman

Сделать памятные фотографии с арт-объектом киевляне могут совершенно бесплатно.

Киевом продолжает путешествовать арт-инсталляция Merman, которая в следующем году представит Украину на фестивале Burning Man в США.

Фотографии необычной обнаженной скульптуры человека пользователи публикуют в социальных сетях.

Так, сейчас Merman находится возле бизнес-центра на улице Дорогожицкая Шевченковского района столицы. Познакомиться с ней местные жители могут совершенно бесплатно.

"Эта скульптура — единственный проект из Украины, получивший грант от организаторов фестиваля в США. И ближайшую неделю Merman будет находиться на Main Plaza. Так что приходите смотреть, трогать и фотографироваться", — написала на своей странице в соцсети киевлянка Дарья Леонова.

Напомним, что ранее Merman "лежал" возле Арки дружбы народов. Проект получил официальный грант от организаторов фестиваля Burning Man. Представить его в США должны были уже в этом году, однако из-за пандемии фестиваль перенесли на 2022.

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