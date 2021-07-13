Под Киевом произошло масштабное ДТП с участием фур: водителя зажало в кабине (фото, видео)

Под Киевом произошло масштабное ДТП с участием фур: водителя зажало в кабине (фото, видео)

Авария произошла с участием фур Volvo, Magnum и Renault.

В Борисполе Киевской области в ночь на 13 июля произошло ДТП с участием трех фур. В результате одного из водителей зажало в грузовике и спасателям пришлось вырезать его из транспортного средства.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Известно, что грузовики Volvo, Magnum и Renault столкнулись на автодороге Борисполь ночью около 03:00. На место вызвали спасателей, которые деблокировали одного из водителей.

После этого они передали пострадавшего работникам экстренной медицинской помощи. На месте вызова работали трое спасателей и одна единица техники.

Причина аварии фур устанавливается.

Напомним, ранее в Одесской области на трассе произошла смертельная ДТП с участием автомобиля Mitsubishi L200 и зерновоза. В результате столкновения водителя зажало в легковушке и от полученных травм он погиб.

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