В Киеве раздаются взрывы: работают силы ПВО

Российские захватчики в ночь на 21 февраля атакуют Киев ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

В сообщении указывается, что в столице работают силы противовоздушной обороны.

"Опасность ударных БПЛА остается. В столице работают силы ПВО", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных беспилотников.

Мы ранее информировали, что россияне вторую ночь подряд атакуют Одессу "Шахедами".

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