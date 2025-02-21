В Киеве раздаются взрывы: работают силы ПВО

Местные жители призывают находиться в безопасных местах.
Российские захватчики в ночь на 21 февраля атакуют Киев ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
В сообщении указывается, что в столице работают силы противовоздушной обороны.
"Опасность ударных БПЛА остается. В столице работают силы ПВО", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных беспилотников.
Мы ранее информировали, что россияне вторую ночь подряд атакуют Одессу "Шахедами".
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