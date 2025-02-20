В Киеве мужчина "заминировал" здание в правительственном квартале: что ему угрожает (фото)

38-летний житель Соломенского района на момент совершения преступления был пьян и не смог объяснить свои действия.
В Киеве мужчина "заминировал" здание в правительственном квартале.
Об этом сообщила полиция Киева.
В полицию Киева на спецлинию "102" позвонил мужчина и сообщил о заложенной взрывчатке в одном из зданий правительственного квартала. Сотрудники полиции и специалисты взрывотехнической службы отправились на место и проверили помещение и близлежащую территорию – информация не подтвердилась.
"В ходе дальнейших розыскных действий оперативники установили, что ложный звонок совершил 38-летний житель Соломенского района. Последний на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить свои действия", – говорится в сообщении.
Следователи задержали мужчину и сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, грозящего гибелью людей или другими тяжелыми последствиями.
За ложный вызов псевдоминеру грозит до шести лет заключения.
Напомним, во Львове мужчина "заминировал" дом, а сам уснул.
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