В Киеве мужчина "заминировал" здание в правительственном квартале: что ему угрожает (фото)

38-летний житель Соломенского района на момент совершения преступления был пьян и не смог объяснить свои действия.

В Киеве мужчина "заминировал" здание в правительственном квартале.

Об этом сообщила полиция Киева.

В полицию Киева на спецлинию "102" позвонил мужчина и сообщил о заложенной взрывчатке в одном из зданий правительственного квартала. Сотрудники полиции и специалисты взрывотехнической службы отправились на место и проверили помещение и близлежащую территорию – информация не подтвердилась.

"В ходе дальнейших розыскных действий оперативники установили, что ложный звонок совершил 38-летний житель Соломенского района. Последний на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить свои действия", – говорится в сообщении.

Во время звонка 38-летний житель Соломенки был пьян. / Фото: Полиция Киева / Facebook

Следователи задержали мужчину и сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, грозящего гибелью людей или другими тяжелыми последствиями.

Псевдоминер не смог объяснить свои действия / Фото: Полиция Киева / Facebook

За ложный вызов псевдоминеру грозит до шести лет заключения.

Напомним, во Львове мужчина "заминировал" дом, а сам уснул.

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