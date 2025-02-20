Киевщину атаковали вражеские беспилотники: обнародовано фото последствий

В области работали силы ПВО, сбиты враждебные цели.
Вражеские беспилотники в ночь на 20 февраля снова атаковали Киевщину.
В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели, передает Киевская ОВА.
Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано.
Пострадавших среди населения нет.
В результате падения обломков сбитых целей повреждены частные дома и легковые автомобили в двух районах области.
В Белоцерковском районе повреждены восемь частных домов и четыре автомобиля. В домах выбиты окна, двери, повреждены кровли и фасады. Также выбит остекление в квартирах многоквартирного жилого дома.
В Вышгородском районе повреждены четыре частных дома, автомобиль и хозяйственные здания.
Всем пострадавшим владельцам жилья будет предоставлена необходимая помощь.
Оперативные службы продолжают фиксировать последствия вражеской атаки.
Напомним, в Херсоне российская управляемая авиабомба попала в 10-этажку : обнародовано видео последствий.
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