Киевщину атаковали вражеские беспилотники: обнародовано фото последствий

Вражеские беспилотники в ночь на 20 февраля снова атаковали Киевщину.

В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели, передает Киевская ОВА.

Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано.

Пострадавших среди населения нет.

Атака вражеских дронов на Киевщину / Фото: ГСЧС в Киевской области

В результате падения обломков сбитых целей повреждены частные дома и легковые автомобили в двух районах области.

Атака вражеских дронов на Киевщину / Фото: ГСЧС в Киевской области

В Белоцерковском районе повреждены восемь частных домов и четыре автомобиля. В домах выбиты окна, двери, повреждены кровли и фасады. Также выбит остекление в квартирах многоквартирного жилого дома.

Атака вражеских дронов на Киевщину / Фото: ГСЧС в Киевской области

В Вышгородском районе повреждены четыре частных дома, автомобиль и хозяйственные здания.

Атака вражеских дронов на Киевщину / Фото: ГСЧС в Киевской области

Всем пострадавшим владельцам жилья будет предоставлена необходимая помощь.

Атака вражеских дронов на Киевщину / Фото: ГСЧС в Киевской области

Оперативные службы продолжают фиксировать последствия вражеской атаки.

Напомним, в Херсоне российская управляемая авиабомба попала в 10-этажку : обнародовано видео последствий.

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