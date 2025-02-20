В Киеве объявили воздушную тревогу: что угрожает столице

Один из вражеских "Шахедов" двигается через Бровары в направлении Киева.

Вечером в четверг, 20 февраля, в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных беспилотников.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

"Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты", — призывают жителей и гостей столицы.

В мониторинговых каналах сообщают, что один из вражеских "Шахедов" двигается через Бровары в направлении Киева.

В 22:07 мэр киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работает ПВО.

"На город заходят несколько БпЛА. Находитесь в укрытиях!" – написал он.

Всего в воздушном пространстве – три десятка российских дронов.

Напомним, российские беспилотники в ночь на 20 февраля атаковали Киевщину. В области работали силы ПВО, сбив вражеские цели.

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