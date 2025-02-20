Обещали уклонистам переправить в ЕС за 15 тысяч долларов: в Киеве разоблачили незаконную схему

Двое 27-летних киевлян организовали схему переправки уклонистов через границу в Молдову вне пунктов пропуска. За 15 тысяч долларов они гарантировали клиентам "трансфер" в Европейский Союз.

Об этом сообщила полиция Киева.

"Дельцы подыскивали мужчин, желающих избежать мобилизации, и предлагали им "трансфер" до границы с республикой Молдова, где военнообязанные в обход пунктов пропуска пересекали границу и в дальнейшем направлялись в страны Европейского союза. Стоимость такой услуги для "клиентов" стоила 15 тысяч долларов", — говорится в сообщении.

Злоумышленников задержали во время получения полной суммы за "услугу". Сейчас им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, пограничники спасли нарушителя границы, который не умел плавать, но полез в Тису.

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