У Києві лунають вибухи: працюють сили ППО

Місцевих жителів закликають перебувати у безпечних місцях.
Російські загарбники в ніч проти 21 лютого атакують Київ ударними безпілотниками.
Про це інформує Київська міська військова адміністрація.
У повідомленні вказується, що в столиці працюють сили протиповітряної оборони.
"Небезпека ударних БпЛА залишається. У столиці працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників.
Ми раніше інформували, що росіяни другу ніч поспіль атакують Одесу "Шахедами".
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