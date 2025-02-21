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У Києві лунають вибухи: працюють сили ППО

У Києві лунають вибухи: працюють сили ППО

У Києві працюють сили ППО / Фото: ТСН.ua

Місцевих жителів закликають перебувати у безпечних місцях.

Російські загарбники в ніч проти 21 лютого атакують Київ ударними безпілотниками.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

У повідомленні вказується, що в столиці працюють сили протиповітряної оборони.

"Небезпека ударних БпЛА залишається. У столиці працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників.

Ми раніше інформували, що росіяни другу ніч поспіль атакують Одесу "Шахедами".

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